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بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:39 م
بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولى الدكتور مصطفي مدبولي
كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل اجتماع المجموعة الإقتصادية برئاسة  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة، وحضور كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزى وعلي مصيلحي، وزير التموين، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد معيط، وزير المالية .

كما يلتقى رئيس الوزراء، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الإثنين، لمتابعة مشروعات القطاع وخطة تطوير السكك الحديدية .

 

 


 

 


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