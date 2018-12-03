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انطلاق مهرجان "الهند على ضفاف النيل" بجامعة عين شمس.. الأربعاء المقبل

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:00 ص
انطلاق مهرجان "الهند على ضفاف النيل" بجامعة عين شمس.. الأربعاء المقبل عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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فى إطار دعم وتوثيق الروابط الثقافية بين الحضارة المصرية والهندية وتحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، يستضيف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مهرجان "الهند على ضفاف النيل"، يوم الأربعاء المقبل 5 ديسمبر الحالى بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة .

 

ويأتى الحفل برئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومنسق المهرجان الدكتورة هند الهلالى، وإشراف عام سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 

وسيشهد المهرجان عروض معاصرة للموسيقى الكلاسيكية، والرقصات الهندية والفنون البصرية، ويحتفى هذا العام بالذكرى السبعين لاستقلال دولة الهند، ويستضيف فرقة نربتبانجان كاتاك كيندرا الهندية مع الفنانه بارمبتا ميترا وفرقتها.


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