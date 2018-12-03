اليوم.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق فى مركز الزرقا بدمياط للصيانة

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، عن خطة قطاع كهرباء دمياط - هندسة كهرباء الزرقا، فصل التيار الكهربائى عن بعض أجزاء بمدينة الزرقا اليوم الاثنين، من الساعة 10 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وحددت الوحدة المحلية المناطق التى سيتم فصل الكهرباء عنها على النحو التالى: أرض الشونة، المعهد الدينى، مساكن السلخانة، نادى الزرقا الرياضى، المخبز الآلى.

وأهابت الوحدة المحلية بسكان هذه المناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.