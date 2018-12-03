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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:57 م
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النفط يرتفع 5% بعد اتفاق أمريكى صينى بشأن التجارة وانسحاب قطر من أوبك

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:45 ص
النفط يرتفع 5% بعد اتفاق أمريكى صينى بشأن التجارة وانسحاب قطر من أوبك أوبك _ أرشيفية
(رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط خمسة بالمئة اليوم الاثنين بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوما وقبل اجتماع أوبك هذا الأسبوع والذى من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 53.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش بزيادة 2.48 دولار للبرميل أو 4.9 بالمئة عن آخر سعر إغلاق.

وتعزز الخام الأمريكي أيضا بإعلان كندا أن إقليم ألبرتا سيرغم المنتحين علي خفض إنتاج بنسبة 8.7 بالمئة أو 325 ألف برميل يوميا لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدى لزيادة في المخزونات ويصدر معظم نفط ألبرتا إلى الولايات المتحدة.

وزاد خام برنت 2.89 دولار بما يوازي 4.9 بالمئة إلى 62.35 دولار للبرميل.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما على الأقل بينما يجرى الجانبان محادثات.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة أوبك في السادس من ديسمبر حيث من المقرر أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج الذي دفع أسعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر

ويتوقع المحللون خفض الانتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات أكتوبر وهو الأعلى لأوبك كمنظمة منذ ديسمبر  2016.

وعلى صعيد أوبك، أعلنت قطر اليوم أنها ستنسحب من المنظمة في يناير.

وإنتاج قطر النفطى لا يتجاوز 600 ألف برميل يوميا لكنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

 


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