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الكويت تستثنى الأئمة والمؤذنين من سياسة التكويت فى القطاع الحكومى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:56 ص
الكويت تستثنى الأئمة والمؤذنين من سياسة التكويت فى القطاع الحكومى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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وافق ديوان الخدمة المدنية الكويتى، على استثناء الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين، من تطبيق أحكام قرار المجلس رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات (تكويت) الوظائف الحكومية.

واشترط (الخدمة المدنية) الكويتى فى موافقته، أن يتم تثبيت عدد الأئمة والمؤذنين الحاليين، وأن يراعى مستقبلا عدم التعاقد بوظائف الأئمة، والمؤذنين من غير الكويتيين، إلا فى حالة افتتاح مساجد جديدة، أو سد النقص الناتج عن نهاية خدمة أى من غير الكويتيين الشاغلين حاليا لوظيفتى الأئمة أو المؤذنين.

وكان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية الدكتور فهد العفاسى، قد وافق على استثناء شاغلى وظائف الإمامة والخطابة والأذان غير الكويتيين من تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية؛ حيث تم عرض موافقته على مجلس الخدمة المدنية، والذى قرر الموافقة على استثناء شاغلى وظائف الإمامة والخطابة والأذان غير الكويتيين من تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية ذى الصلة.

 


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