"القومى للإعاقة" يهنئ باليوم العالمى للمعاقين.. ويؤكد: شركاء فى تنمية الوطن

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى لشئون الإعاقة برئاسة الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس، وجميع أعضائه بالتهنئة للأشخاص ذوى الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم "العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة"، بمناسبة الاحتفال باليوم "العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام، والمحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحتفل به العالم تأكيدا منه على أهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات .

وتوجه الدكتور أشرف مرعى، بالتحية للأشخاص ذوى الإعاقة على الدور المتميز الذي يقومون به في النهوض بالمجتمع، مشيراً إلى أن عملية تمكينهم ودمجهم في المجتمع تثبت للجميع أنهم عنصر فعال وشريك أساسى فى الإقتصاد الوطنى والناتج القومى، نظراً لما تمثله شريحة الأشخاص ذوى الإعاقة من نسبة كبيرة من أبناء المجتمع تصل إلى 11%.

كما أكد المشرف العام على المجلس، أن الدولة المصرية تولى أهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمة الجميع السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأن توجه القيادة السياسية هو الإهتمام بهم؛ وكانت النواة الأولى لذلك خروج القانون رقم (10) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النور، والذي يعتبر الركيزة الأساسية لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في المجتمع ، لافتاً إلى أن العام المقبل سيحظى الأشخاص ذوي الإعاقة فيه بمزيد من الرعاية والإهتمام لادماجهم في المجتمع وتعظيم دورههم في مجال التنمية المجتمعية، للمساهمة في الإقتصاد الوطني .