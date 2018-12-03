القبض على4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " جمعة. م. ا " 25 عاما عامل مقيم الشهداء - دائرة قسم ثان بحوزته كمية من نبات الاستروكس المخدر تزن 80 جرام ،2 قطعة من جوهر الهيروين المخدر تزن 20 جرام ، [ 132 ] قرص مخدر ، مبلغ مالى 110 جنيه ، هاتف محمول ، والمتهم " محمد .ع .س" 23عاما عامل مقيم الشيخ زويد – شمال سيناء حال قيادته سيارة نقل بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 205 جرام ، مبلغ مالى 240 جنيه ، 3 هاتف محمول.

و بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.