القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى الغربية

الغربيه محمد طارق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية بنطاق القسم .

وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء للسعيد شكري مدير المباحث يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد احمد الحجار النقيب إسلام الفولي معاون المباحث من ضبط كل من " م . س . ا .س" ، 33 سنة،عاطل، وشهرته محمد أبوجاموس، ومقيم السلخانة ثان طنطا، وبحوزته 14 قطعة حشيش، وسيجارة حشيش مشتعله، وسلاح أبيض مطواه، وهاتف محمول، ومبلغ مالي

كما تم ضبط "ا . ا "، 29 سنه، عاطل مقيم بمنطقة السلخانه بدائرة قسم ثان طنطا، وبحوزته 15 لفافة هيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي حصيلة البيع، و" ح .ح .م " وشهرته الغرباوي، 28 سنه، عاطل، ومقيم بمنطقة السلخانة وبحوزته 11 لفافة هيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي حصيلة البيع، وتم تحرير المحاضر بالوقائع وإخطار النيابه التى تولت التحقيقات.