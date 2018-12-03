القائم بأعمال السفارة الأمريكية يزور معرض "إيديكس 2018 "

كتبت: إنجى مجدى

زار القائم بأعمال السفارة الامريكية، توماس جولدبرجر، المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس" الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين ، حيث تفقد جولدبرجر ، الجناح الأمريكى .

ويشارك فى المعرض 41 دولة، من بينها 21 دولة تشارك بعدد كبير من الشركات، الولايات المتحدة يصل عدد شركاتها إلى 42 شركة، وفرنسا 32، وكذا الصين 20 شركة والإمارات العربية 27 ويخصص لهذه الدول أجنحة خاصة باسمها، تعرض فيها منتجات شركاتها داخل الجناح المخصص لها ، وبلغ حجم الوفود الرسمية 57 وفدا .