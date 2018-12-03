video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تفحص أكثر من 500 ألف مواطن بأول يومين بالمرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:06 م
الصحة تفحص أكثر من 500 ألف مواطن بأول يومين بالمرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص أكثر من نصف مليون مواطن فى ثانى أيام المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالى المفحوصين فى المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها قبل قرابة شهرين وصل إلى 12.5 مليون مواطناً، حتى مساء أمس الأحد، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف مجاهد أنه تم فحص 34 ألف و659 طالب بالمرحلة الثانوية فى محافظات المرحلة الأولى التسعة باجمالي 2206 مدرسة منها 1659 مدرسة تم بدا المسح بها، و80 مدرسة تمريض  ستبدأ فى يوم 9 ديسمبر الحالى، فضلا عن467 معهد ازهري ستبدأ يوم 7 ديسمبر الحالى.

وأضاف مجاهد أن محافظة أسيوط كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 8 آلاف و 661 طالب، والفيوم 5 آلاف و 730 طالب، والإسكندرية 5 آلاف و 622 طالب، والبحيرة 4 آلاف و 717، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى فبراير 2019.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 647 ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" حتى أمس الأحد، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشاركين بأكثر من 209 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ93 ألف و 103 مواطناً، ثم المنوفية بـ90 ألف و310 مواطناً، ثم بني سويف بـ66 ألف مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 134% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف بـ109%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة  بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة"، تستهدف 20 مليون مواطناً، ويتم تنفيذها في 1877 نقطة مسح ثابتة،  و857 نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال 6 آلاف و486 فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية.

ويشار الى وجود خط ساخن 15335، وموقع الاكترونى www.stophcv.eg  لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً، بالاضافة الى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تعلن وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين فى حادث مرورى ببنى سويف

"الصحة" تحذر من التدخين وتواجهه.. الغرامة 20 ألف جنيه فى المنشأت العامة وحظر بيع منتجات التبغ لأقل من 18عاما.. لجنة وطنية جديدة من 10 وزارات لمكافحة الانتشار ونظام لتتبع أنواع المدخنات المغشوشة فى الأسواق

الصحة

فيرس سى

100مليون صحة




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة