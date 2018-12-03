السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصى ويؤكد مواصلة تطوير التعاون العسكري

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، سافاس أنجليديس وزير الدفاع القبرصي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك سفير قبرص بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وقبرص في مختلف المجالات، وما تشهده حالياً من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة حتى أصبحت نموذجًا للتعاون الإيجابي والبناء في منطقة المتوسط.

وأعرب عن التطلع إلى مواصلة تطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين.

كما أعرب الرئيس عن ترحيبه بمشاركة وزير الدفاع القبرصي في معرض "إيديكس 2018"، مؤكداً ما يمثله المعرض من أهمية باعتباره الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط أفريقيا، بمشاركة أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال من مختلف دول العالم، كما يمثل فرصة للمعنيين بمجال الصناعات الدفاعية للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصي بتنظيم مصر لمعرض "إيديكس 2018"، معرباً عن إعجابه بما شهده من مشاركة متميزة لأهم الشركات العالمية في هذا المجال، وهو ما يؤكد المكانة والثقل الذي تحظى به مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

كما أكد وزير الدفاع القبرصي تميز العلاقات بين البلدين، مؤكداً تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.