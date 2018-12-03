السجن المشدد 15 سنة لصاحب فرن لقتله مواطن فى الخليفة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.ك" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه باستعراض القوة وقتل مواطن، بدائرة قسم شرطة الخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود رفعت، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف ومحمد صابر .

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، قيام المتهم محمد كامل وشهرته "كيمو البيه" صاحب فرن، باستعراض القوة والتلويح بالعنف، قبل المجنى عليهما "حسين أحمد، ومحمد أحمد"، بقصد ترويعهم وفرض سطوته عليهم وتكدير أمنهما حال قيامه بإطلاق أعيرة نارية، وقتل المجنى عليه "حسين أحمد" عمدا مع سبق الإصرار، مستخدما سلاح نارى فرد خرطوش.