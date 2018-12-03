السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل مواطن فى بولاق أبو العلا

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة " مصطفى.ك" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن على إثر مشاجرة بينهما ببولاق أبو العلا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود رفعت، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم مصطفى كامل، بقتل المجنى عليه "سيد جلال" عمدا، بأنه وعقب مشاجرة بينهما فضها الأهالى تركه ينصرف متظاهرا بإعطائه الأمان، ثم تتبعه على حين غره بطعنة قاسية فى صدره قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.