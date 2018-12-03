video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل مواطن فى بولاق أبو العلا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:49 ص
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل مواطن فى بولاق أبو العلا مشاجرة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة " مصطفى.ك" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن على إثر مشاجرة بينهما ببولاق أبو العلا.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود رفعت، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف ومحمد صابر.  
 
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم مصطفى كامل، بقتل المجنى عليه "سيد جلال" عمدا،  بأنه وعقب مشاجرة بينهما فضها الأهالى تركه ينصرف متظاهرا بإعطائه الأمان، ثم تتبعه على حين غره بطعنة قاسية فى صدره قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل تاجر فى الهيروين بسوهاج

السجن المشدد 5 سنوات لـ9 من جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

قتل

القتل العمد

اخبار الحوادث

السجن المشدد

جنايات القاهرة




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة