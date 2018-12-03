"الخدمات الزراعية": ارتفاع مساحات القمح المنزرعة إلى 1.6 مليون فدان

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى المساحات المنزرعة "قمح" هذا الموسم الجديد بلغت مليونا و600 ألف فدان، وجار الحصر والزراعة للوصول إلى المستهدف زراعتها من خلال التركيب التأشيرى والتى تبلغ 3 ملايين و400 ألف فدان.

وأضاف محمد يوسف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح على الطبيعة ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية، للوصول إلى المستهدف، موضحا أن هناك لجانا دورية بالمرور على زراعات القمح لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة وحل مشاكلهم.

فيما كشف تقرير قطاع الخدمات الزراعية أن هناك متابعة دورية لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات مع بداية زراعة المحاصيل الشتوية، خاصة القمح من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها قمح تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية مع الالتزام بكل ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، بالإضافة إلى عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.