الجيزة تنظم برنامج سياحى لسفير دولة أوروجواى ومحافظ فلوريدا

كتب سيد الخلفاوى

نظمت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة، برنامج سياحى لسفير دولة أوروجواى بالقاهرة وعمدة محافظة فلوريدا بدولة أوروجواى بالمنطقة الأثرية بالهرم ومنطقة مصر القديمة، فى إطار سعى محافظة الجيزة لتنشيط الحركة السياحية بالمناطق الاثرية واستقطاب وفود سياحية من مختلف الدول.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قد وقع اتفاقية توأمة وتعاون مع كارلوس إنثيسو محافظ فلوريدا بجمهورية اوروجواى الشرقية لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون وتنمية وتطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وقد أكد المحافظ في تصريحات له أن الاتفاقية تمت من أجل تعميق أوجه التعاون بين مصر وأورجواى فى شتى المجالات و التعاون الفنى فى مجالات الإنتاج والتجارة والزراعة وإعادة التشجير والتعليم والثقافة والصحة والسياحة والرياضة .