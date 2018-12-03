التموين يشن حملات مكبرة لمكافحة جرائم الغش التجارى بـ 3 محافظات

كتب محمد أبو ضيف

تمكنت شرطة التموين بالتنسيق مع مديريات أمن " القاهرة - الغربية - المنيا "، ضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق ، ومكافحة جرائم الغش التجارى ، والعمل على توافر كافة السلع

و قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، ومديريات أمن (القاهرة - الغربية - المنيا) ، بشن حملات تموينية مُكبرة و أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، 14 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز و 185 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و 14 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و 62 قضية فى مجال الغش التجارى و 606 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

كما ضبطت حملات التموين 26 قضية فى مجال الأسماك ، واللحوم ومصنعاتها و ضبط 37 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و 7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و تم ضبط قضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر و 81 قضية تموينية متنوعة من بينها (21 قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار ، 24قضية فى مجال الرقابة على الصحة.

كما ضبطت الحملات "باسل.ف.ح" 53 سنة صاحب مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المصنوعات البلاستيكية كائن بدائرة قسم شرطة أول السلام ، لقيامه بإعادة تدوير المخلفات الطبية مجهولة المصدر بدون تصريح من الجهات المعنية ، وبحوزته 6000 أمبول تحليل طبى من البلاستيك) بقصد إعادة تدويرها وطرحها كمنتجات ومصنعات للبيع للمستهلكين.

كما تم ضبط "أحمد.م.أ" 36 سنة مسئول عن مخزن "غير مرخص" لقطع غيار أجهزة كهربائية ، كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكيه ، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار الأجهزة الكهربائية بلغت نحو (2800 قطعة غيار لأجهزة كهربائية ) ، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت حملات التموين عن ضبط 71 قضية تموينية متنوعة من بينها (4 قضية فى مجال الرقابة على الصحة) و تم ضبط "جمعه.ح.أ" صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأعلاف الحيوانيه – كائن بدائرة مركز شرطة المحلة، وبحوزته 8 طن أعلاف حيوانية غير صالحه للاستهلاك وضبط "فاطمة.ر.م"43 سنة صاحبة معمل لإنتاج المخللات كائن بدائرة مركز شرطة زفتى، وبحوزتها كميات بلغت طن مخللات غير صالحه للاستهلاك.

كما تم ضبط 65 قضية تموينية متنوعة أبرزها 30 قضية فى مجال الرقابة على المحلات التجارية ، 25 قضية فى مجال الرقابة على المخابز،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهوده فى مجال توجيه الحملات المكبرة التى تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.