التفاصيل الكاملة لمنتدى الاستثمار إفريقيا 2018 فى شرم الشيخ

تنطلق فعاليات منتدى الاستثمار إفريقيا 2018، الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، يومى 8، 9 ديسمبر المقبل فى شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا.



اليوم السابع ينشر التفاصيل الكاملة للمنتدى الاستثمارى الأهم فى إفريقيا.

يتضمن فى يومه الأول اجتماعات تركز على قضايا مثل البنية التحتية والمالية والطاقة، ويوم رواد الأعمال الشباب، بجانب اجتماع تمكين النساء فى أفريقيا. وسوف تختتم بحفل عشاء تتحدث فيه بعض النساء الأفريقيات البارزات ويحتفلن أيضاً بالصناعات الإبداعية.

أما اليوم الثانى يتضمن لقاءات مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقى، مع عدد من الرؤساء الأفارقة من خلال مائدة مستديرة للمساعدة فى تشكيل أجندة القطاع الخاص للسنة القادمة بالإضافة إلى تعزيز التعاون والاستثمارات عبر الحدود.

ويشارك فى المؤتمر بحسب موقعه الرسمى العشرات من المتحدثين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤساء كل من زيمبابوى، توجو، النيجر، رواندا.

كما يتحدث فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وكاميليا كامارا وزيرة الخارجية فى مالى، وهبة سلامة مدير وكالة الكوميسا للاستثمار.

ومن القطاع الخاص يتحدث أحمد السويدى، رئيس شركة السويدى اليكتريك، وأحمد هيكل رئيس شركة القلعة القابضة، وامادو داف من اثيوبيا، وامادو ماتر با من امريكا، وامينتا جربا من جامعة كارينجى، والدكتور عمرو عوض الله من أمريكا، واندرو على من نيجيريا.

كما يتحدث أنا مارى من جنوب افريقيا، وباربرا اياى من بريطانيا، والدكتور بينهما بانوراما رئيس افركسمبنك، وبوزن ايجابى من نيجيريا، وبنتا ديوب من السنغال، وبيولا الابى نيجيريا، وبريان شيجاوا زامبيا، وسكرتير عام الكوميسا تشلشى مبندو من زامبيا. إضافة إلى كريستيان ساس من امريكا، ووكريستوفر اتيجيكا، وكراج ونج جنوب افريقيا، ودوليكا بندا زامبيا، وأيام وادى سميث من بريطانيا، وايلينا جافورنى من موزمبيق، وأينما ايكورو من نيجيريا، وقادة غندور من الامارات، وفاتوماتا يا من فرنسا.

كما يتحدث فى المؤتمر فريد بلحاج من البنك الدولى، فرنسيس مانجينى مدير التجارة والجمارك بالكوميسا، وجورج اتنيو رئيس وكالة الصناعة والتجارة الأفريقية، وجروجرى ومين من غانا.

ويتحدث أيضا هناء حلمى المدير التنفيذى هيرميس، وهيلدا مورا من كينيا، وهشام عز العرب رئيس البنك التجارة الدولى، إبراهيم الشيخ رئيس مؤسسة إفريقيا للاستشارات والتجارة، وايرينى اوكهم من جنوب افريقيا، واشا سيساى، وإسلام شوقى، عصام كليو، واستدلوا ابوياجى نيجيريا، ويحمى كوريا من كينيا، وجانيت هكمان من البنك الاوروبى، وجيرمى دوتى الامارات، وكين نيجورجى من كينيا، ولازروس جاكوبس، ناميبيا.

كما يتحدث فى المؤتمر ماهاوا كابا من غينيا، ومحمود زهيرى مصر، وحروف مادة اوغندا، ونترك ايدو نيجيريا، والدكتور ماركو توماس أمريكا، ومارفين كولبى من كندا، وميلان هوكنج من أمريكا، ميشيل نداى إثيوبيا.

ويتحدث فى الفعاليات الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة، وكاميليا جنجس من ناميبيا، ومحمد شريف من بلجيكا، ومتى ذو الفقار من هيرميس، ونانسى نور من مصر، وندابا منديلا من جنوب افريقيا، ونولا كورسالاس من أمريكا، ونزيفو مبنجوا جنوب افريقيا، واوبى جيمفو من بريطانيا، واوبيجالى زكوسلى نيجيريا ورئيس البنك الأوروبى للتعمير والتنمية سوما شكاربرتى وفى ليلة لو هوريو رئيس مؤسسة التمويل الدولية.

ويتحدث فى المؤتمر أيضا 22 متحدثا دوليا منهم من مصر وليد حسونة من هيرميس، وشهاب مرزبان رئيس شركة مصر لريادة الأعمال.