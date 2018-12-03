"الأعلى للإعلام" يخاطب هيئة الاستثمار بوقف الشركة المالكة لموقع الفصلة

خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الهيئة العامة للاستثمار لوقف شركة mo4 المالكة لمواقع "كايرو تيم" و"كايرو زوم" و"الفصلة" وذلك على خلفية التجاوزات غير المهنية وإهانته غير المبررة لجواز السفر المصرى.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقى عددا من البلاغات من المواطنين وبالفحص تبين أن المواقع غير مرخصة وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، استنكروا ما بثه موقع الفصلة الإلكترونى مجهول الهوية وإهانته غير المبررة لجواز السفر المصرى، مضيفين: "وهو ما يعد اعتداء سافر على الهوية المصرية والأمن القومى المصرى والذى يستوجب تقديم المسئولين عن الموقع لمحاكمة عاجلة".

وطالب الصحفيين فى بيان لهم، الجهات المعنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة، ومعرفة من وراء الموقع المذكور، مؤكدين ثقتهم فى المجلس الأعلى للإعلام والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.