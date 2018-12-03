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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:31 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:31 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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يقدم اليوم السابع لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، وتحذير هيئة الأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية بعد غد الأربعاء لمدة 72 ساعة، واستلام مصر 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

1
 

السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"

 

2
 

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

 

3
 

أحياء العاصمة تواصل استرداد أرضى الدولة المغتصبة ومواجهة المخالفات البنائية

 

4
 

تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة × 4 معلومات

5
 

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

6
 

الإعدام شنقا لـ3 متهمين والمؤبد لـ5 آخرين بقضية "مذبحة أوسيم"

7
 

الفوضى تجتاح باريس.. و"السترات الصفراء" تحاصر محطات الوقود.. واستمرار أعمال السلب والنهب

 

8
 

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الأربعاء لمدة 72 ساعة

9
 

الزمالك يمنع اللاعبين من دخول النادى بسياراتهم عقابا على الخسارة العربية

 

10
 

رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى

 


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السيسي

السيسى

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