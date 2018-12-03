اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، وتحذير هيئة الأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية بعد غد الأربعاء لمدة 72 ساعة، واستلام مصر 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر





السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"





المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر





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الفوضى تجتاح باريس.. و"السترات الصفراء" تحاصر محطات الوقود.. واستمرار أعمال السلب والنهب





الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الأربعاء لمدة 72 ساعة





الزمالك يمنع اللاعبين من دخول النادى بسياراتهم عقابا على الخسارة العربية





رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلي التونسى