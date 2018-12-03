video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 615 جنيها للجرام

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:40 ص
ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 615 جنيها للجرام ذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر بقيمة 4 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع، حيث سجل الذهب عيار 21 فى سوق الصاغة حوالى 615 جنيها للجرام.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-12-2018 فى مصر جاء نتيجة زيادة سعر الذهب عالمياً لترتفع الأوقية من 1222 دولار إلى 1230 دولار.

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 

عيار 18: 527 جنيها

عيار 21: 615 جنيها

عيار 24: 703 جنيهات

الجنيه الذهب: 4920 جنيها

الأوقية: 1230 دولار

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منجم السكرى يورد 823 كيلو ذهب للبنك المركزى خلال عام بقيمة 600 مليون جنيه

الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب

الذهب فى مصر

جرام الذهب

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة