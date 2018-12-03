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اتحاد الصناعات: الدولار الجمركى ليس له آثار تضخمية وتأثيره 1 - 1.5% من قيمة السلعة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:24 م
اتحاد الصناعات: الدولار الجمركى ليس له آثار تضخمية وتأثيره 1 - 1.5% من قيمة السلعة محمد البهى
كتبت- منى ضياء
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انتقد محمد البهى  ، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، ما وصفه بـ "المبالغة" فى الحديث عن الدولار الجمركى ،  بوسائل الإعلام والفضائيات، ومهاجمة قرار وزارة المالية مؤكدا أن القرار يصب فى مصلحة الصناعة.
 
ونفى البهى ،  خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مساء اليوم الاثنين بالاتحاد، عن كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى اليكترونيا، وجود آثار تضخمية جراء قرار احتساب الدولار الجمركى على السلع المستوردة طبقا السعر المعلن بالبنك المركزى باستثناء السلع الاستراتيجية والوسطية.
 
وقال البهى: "الحديث عن ارتفاع متوقع فى الاسعار  بنسبة 15% بسبب القرار، لا يتعدى حسابات عشوائية فى الفضائيات وهى أمر خاطئ"، مضيفا: "السوق لم يتعرض للانكماش أو موجات تضخمية وأثر القرار لا يتخطى زيادة 1 - 1.5% من قيمة السلعة".
 
وشدد رئيس لجنة الضرائب  ،على ضرورة دعم اتحاد الصناعات لقرار وزير المالية لأنه جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى، متوقعا أن يتراجع الدولار تدريجيا مع توافر الاستثمارات المباشرة.
 
 

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