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إيمانويل ماكرون يتعرض لموقف محرج أثناء تفقده المظاهرات.. فيديو وصور

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:56 م
إيمانويل ماكرون يتعرض لموقف محرج أثناء تفقده المظاهرات.. فيديو وصور إيمانويل ماكرون
كتب محمد رضا
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تواجه فرنسا، موجة كبيرة من الفوضى التى سادت أرجاء العاصمة باريس، بعدما انطلقت مظاهرات حركة "السترات الصفراء"، احتجاجًا على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخرًا، ومن بينها الزيادة فى أسعار الوقود، حيث استمرت أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة، والتى نتج عنها سقوط قتيل، أمس الأحد، بينما أصيب العشرات، فى حين اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 400 شخص آخرين، هذا إلى جانب تقدير تكلفة إصلاح الأضرار التى لحقت بقوس النصر خلال أعمال العنف والمظاهرات، بما يصل إلى مليون يورو.

ورغم الفوضى والعنف الذى نشب بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، إلا أن هناك مشهد كان الأبرز بين جميع تلك الأحداث، الذى وقع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال حديثه مع أحد المتظاهرين، حيث ألقى شخص بيضه على رأس الرئيس ماكرون، وقد أصابته البيضه بالفعل ولطخت رأسه، فيما تعامل حرسه الشخصى بردة فعل سريعة مع الموقف، بتغطية رأس الرئيس حتى لا يتعرض إلى أى هجوم آخر.

إيمانويل ماكرون ملطخ بالبيض
إيمانويل ماكرون ملطخ بالبيض

 

وقد نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، مقطع الفيديو الذى يظهر فيه ماكرون ملطخًا بالبيض، اليوم الاثنين، وعلق عليه "أولًا نحمد الله على نعمه الإسلام ونعمه احترام ولاة أمرنا وتوقير الكبير والوجهاء.. إذا كان رمز الدولة يحدث به ذلك فكيف سيتم احترام المؤسسات الحكومية والأماكن العامة؟، إن كانت هذه الديمقراطية فلتذهب للجحيم لأن ما يحدث هو انحطاط أخلاقى وسلوكى يقوم به السفلة والمخربين تحت ستار الديمقراطية".

ضرب إيمانويل ماكرون بالبيض
ضرب إيمانويل ماكرون بالبيض

 

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

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