مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط تسلل 12 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.