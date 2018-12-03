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إحباط تسلل 12 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:33 ص
إحباط تسلل 12 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط تسلل 12 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ 12 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 

 

 


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