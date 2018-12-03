أسوان تحتفل باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة

وفى كلمته بهذه المناسبة أعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته للمسئولين بالتنسيق مع مسئولى مجلس شئون الإعاقة لتنظيم معرض خلال الفترة القادمة لعرض كافة المواهب والإبداعات الفنية والثقافية والرياضية الخاصة بذوى القدرات الخاصة.

وأكد أن هذه الفئة من أبناء المجتمع يمثلون لنا نموذجاً مشرفاً فى الإصرار والعزيمة بقدراتهم ومواهبهم الفذة لأنهم يسعون للعمل على توظيفها بالشكل الأمثل وهو ما يجد إهتماماً مستمراً من الحكومة لدعم الموهبين والقدرات الخاصة فى القطاعات الرياضية والفنية والثقافية تطبيقاً لما جاء فى الدستور الذى لم يغفل الإهتمام بذوى الإعاقة للتأكيد على حقوق هذه الفئة المتميزة من أبناء المجتمع صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ورياضياً وترفيهياً وتعليمياً ،

وقدم المحافظ شكره للشركات والفنادق والمدارس والمستشفيات بالقطاع الخاص على مساندتهم للجهود الحكومية فى المساهمة والمشاركة الجادة بتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع من متحدى الإعاقة ليكون ذلك بمثابة نقطة إنطلاق نحو تحقيق المزيد من المكاسب لهم وبما يساهم

فى نفس الوقت لرفع مستوى الوعى بالإعاقة والطرق المثلى للتعامل معها لدمجهم فى المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم تتسم بالإستقرار الأسرى والمعيشى، لافتاً إلى أن هذا يدفعنا جميعاً كمسئولين ومجتمع مدنى لتقديم كافة الخدمات لأبنائنا من ذوى الإحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم فى المجتمع وأيضاً هناك واجبات يحرصون على أدائها مما يساهم بدوره فى تنمية وطنهم والنهوض به حتى نصل جميعاً بتكاتفنا وترابطنا إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

وشهدت فعاليات الإحتفال قيام محافظ أسوان بتكريم ممثلى القطاع الخاص المساهمين في توفير فرص عمل لذوى الإحتياجات الخاصة من خلال منحهم شهادات تقدير ودرع مديرية القوى العاملة تقديراً على مشاركتهم الإيجابية فى خدمة أبناء مجتمعهم.