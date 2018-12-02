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13 يناير..الحكم فى استئناف ميريهان حسين وضابطى قسم الهرم فى قضية "الكمين"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:03 م
13 يناير..الحكم فى استئناف ميريهان حسين وضابطى قسم الهرم فى قضية "الكمين" الفنانة مريهان حسين-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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حجزت محكمة جنح مستأنف الهرم، الاستئناف المقدم من كلًا من الفنانة ميريهان حسين، وعاملتها "رفيقة"، من طرف، وضابطى بقسم شرطة الهرم من طرف آخر على حكم حبسهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم"، والمتهمين فيها بتبادل الضرب والسب للحكم فى 13 يناير المقبل.
 
 
كانت محكمة جنح الهرم، قضت بحبس الفنانة ميريهان حسين عامين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه؛ وحبس عاملتها 6 أشهر وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما قضت بحبس ضابطى الواقعة 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكلًا منهما.
 
 
 
كانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها "رفيقة.ب" بتهمة المشاركة فى الاعتداء على موظف عام، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.
 
وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلا عن أقوال السجينات المحتجزات مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.
 
كشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.
 
ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين أن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.
 
 

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