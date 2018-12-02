وزير دفاع أمريكا يتهم بوتين بمحاولة التدخل فى الانتخابات النصفية الأخيرة

هاجم وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، الرئيس الروسى فلادييمر بوتين، واتهمه بمحاولة التدخل فى الانتخابات النصفية الأمريكية، والازدواجية فى الحد من التسلح والتصرف بشكل غير مسئول فى المواجهة البحرية التى وقعت الأسبوع الماضى مع أوكرانيا.

وبحسب ما ذكر موقع MSNBC الأمريكى، قال ماتيس فى كلمة ألقاها بمنتدى ريجان للدفاع الوطنى فى ولاية كاليفورنيا، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تدهورت خلال العامين الماضيين. وأضاف: "نحن نتعامل مع شخص لا يمكن أن نثق فيه ببساطة، لا شك أن العلاقة تدهورت".

ولم يوضح ماتيس ما قاله بشأن محاولة روسيا التدخل فى الانتخابات النصفية الأمريكية التى أجريت الشهر الماضى، لكنه أضاف قائلا "نرى محاولات مستمرة على هذا المنوال.. ومحاولاته لتخريب العملية الديمقراطية التى يجب الدفاع عنها".

وفيما يتعلق بالوقعة البحرية مع أوكرانيا، رأى ماتيس أنها دليلا على أن استراتيجية الدفاع الأمريكية التى تم إعلانها قبل عام، كانت محقة فى إعادة التركيز من حروب ما بعد 11 سبتمبر إلى ما وصفه ماتيس بمنافسة القوى العظمى مع روسيا والصين.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد ألغى اجتماعا مقررا مع الرئيس بوتين على هامش قمة العشرين فى الأرجنتين، بسبب المواجهة التى حدثت بين روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضى، إلا أنه قال إنه يتطلع للقاء بوتين قريبا.

بينما وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الاجتماع الذى تم إلغائه بالفرصة الضائعة، وقال إن الإلغاء لا يساعد فى تسوية عدد من المشكلات الدولية المهمة.