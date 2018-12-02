وزير المالية: تعديلات الدولار الجمركى لحماية التصنيع المصرى وفرص العمل

كتب: مصطفى عبد التواب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه مع تحرير سعر الصرف حدث تغير فى سعر صرف العملات، وللحفاظ على الأسعار داخل السوق تم تبنى فكر الدولار الجمركي، وبناء عليه تم وضع قيمة وتغيرها مرة واحدة.

وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أنه على الرغم من تحرك أسعار الصرف فى السوق ما بين 17.8 و 17.9، ظل سعر الدولار الجمركى ثابت عند 16جنيها.

وأشار معيط إلى أن هناك متغيرات تؤثر سلبا فى الاقتصاد المصري، ولأن الحكومة مؤتمنة على مصلحة الاقتصاد المصري، كان لابد من بحث بعض الأمور التى تؤثر سلبا، وكان من بين الأمور التى وجب مراجعتها الدولار الجمركى الذى ثبت سعره عند 16 جنيها لم يتغير لمدة 13 شهرا.

وأوضح أن التفكير فى تعديلات الدولار الجمركى جاء لدفع التصنيع فى مصر وزيادة التصدير فى مصر وزيادة خلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن السلع تامة الصنع التى تأتى من الخارج تباع دون دعم، لكن الدعم يكون للسلع التى تخلق فرص عمل فى مصر من خلال تصنيعها فى الداخل.

وأضاف أنه تم انتقاء مجموعة من السلع تامة الصنع خارجيًا غير الأساسية، ليتم تطبيق عليها قرار الدولار الجمركى المحرر، مشددا على أن القرار جاء بالتشاور مع الحكومة و المجموعة الاقتصادية، مشددً، " كل هدفى أحمى اى فرصة عمل لأى مواطن من الضياع".

وطالب بتجميع وتصنيع الموبيل الكومبيوتر بمصر وكافة السلع التى طبق عليها القرار فى مصانع مصرية توفر فرص عمل داخل مصر ليحصولوا على الدولار الجمركى بـ 1 جنيه.