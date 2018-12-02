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وزير التعليم العالى يعلن خطة لاجتذاب الوافدين ووحدة رعاية صحية لهم

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:48 ص
وزير التعليم العالى يعلن خطة لاجتذاب الوافدين ووحدة رعاية صحية لهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى مع الطلاب الوافدين
وائل ربيعى
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عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فليما تسجيليا عن الجامعات المصرية، وطرق التعامل مع منظومة الطلاب الوافدين، مؤكدا أن هناك خطة كبيرة لأنشطة للتسويق للمنظومة الوافدين، وأن هناك أيضا صندوق لرعاية الطلاب الوافدين.
 
وكشف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الوزير على هامش افتتاح مقر الإدارة المركزية لشئون طلاب الوافدين بحى السفارات، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمهندس هشام عرفات وزير النقل، ووزير التعليم السودانى، وعدد من السفراء، عن إنشاء منظمة عالمية لخريجى الجامعات المصرية، مع إنشاء وحدة رعاية الطلاب الوافدين منها التأمين الصحى والإقامة والإرشاد الأكاديمى.
 
 
 
 

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