video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التربية والتعليم تستعين بمسئول "سوشيال ميديا "لمواجهة الشائعات

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:07 م
وزارة التربية والتعليم تستعين بمسئول "سوشيال ميديا "لمواجهة الشائعات طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
استعانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بـ " عبد الحميد محمود "  ليتولى مسئولية الصفحات والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعى ، لمواجهة الشائعات . 
 
وقال عبد الحميد محمود ، في تصريحات صحفية  ، اليوم الأحد ، سأسعى خلال فترة تواجدى في هذه المهمة ، بالتصدى لكافة الصفحات المزيفة التى تتحدث باسم الوزارة وتساعد فى نشر الشائعات ، مشيرا الى أنه  خلال شهر من الآن ، سيتم تفعيل كافة الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع فيس بوك و تويتر وانستجرام ، ليتم نشر كافة الأخبار الرسمية الصحيحة و مواجهة الشائعات عبر هذه الحسابات الرسمية فقط ، مضيفا أنه  سيتم الاهتمام بالرد على كافة استفسارات متابعى هذه الحسابات ، لتوضيح كافة الأمور بشأن نظام التعليم الجديد.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تحتفل باستكمال المرحلة الأولى من برنامج إعداد معلمى رياض الأطفال

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة