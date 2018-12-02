وزارة التربية والتعليم تستعين بمسئول "سوشيال ميديا "لمواجهة الشائعات

استعانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بـ " عبد الحميد محمود " ليتولى مسئولية الصفحات والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعى ، لمواجهة الشائعات .

وقال عبد الحميد محمود ، في تصريحات صحفية ، اليوم الأحد ، سأسعى خلال فترة تواجدى في هذه المهمة ، بالتصدى لكافة الصفحات المزيفة التى تتحدث باسم الوزارة وتساعد فى نشر الشائعات ، مشيرا الى أنه خلال شهر من الآن ، سيتم تفعيل كافة الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع فيس بوك و تويتر وانستجرام ، ليتم نشر كافة الأخبار الرسمية الصحيحة و مواجهة الشائعات عبر هذه الحسابات الرسمية فقط ، مضيفا أنه سيتم الاهتمام بالرد على كافة استفسارات متابعى هذه الحسابات ، لتوضيح كافة الأمور بشأن نظام التعليم الجديد.