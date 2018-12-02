هجوم بعبوة ناسفة يستهدف القنصلية الأمريكية فى المكسيك

أ ف ب

أعلنت سلطات جوادالاخارا أن عبوة ناسفة استهدفت ليل السبت الأحد القنصلية الأمريكية فى هذه المدينة الواقعة بغرب المكسيك، لكنها لم تؤد إلى سقوط ضحايا وسببت أضرارا مادية طفيفة.

ووقع الانفجار قبل ساعات من تنصيب الرئيس المكسيكى الجديد اندريس مانويل لوبيز أوبرادور بحضور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وإيفانكا ترامب ابنة دونالد ترامب.

وقالت النيابة المحلية على موقع تويتر إن "السلطات الفدرالية تجري التحقيقات". وذكر مصدر في النيابة المحلية أن تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة أظهرت شخصا يقوم بوضع العبوة الناسفة قبل أن يجري مبتعدا.

وأحدث الانفجار فجوة داخل الجدار المحيط بحديقة القنصلية.