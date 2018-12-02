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نهضة مصر: تغذية تابلت الثانوية بمناهج اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:36 م
نهضة مصر: تغذية تابلت الثانوية بمناهج اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا داليا ابراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر
كتب محمود طه حسين
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أعلنت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر أن المؤسسة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب معلمي المرحلة الابتدائية علي برنامج أخلاقي لتربية النشئ علي الأخلاق الحميدة وذلك عقب اعتماد المنهجية وآلية التدريب من قبل الوزارة. 
 
وأضافت إبراهيم في تصريحات صحفية علي هامش توقيع البروتوكول أنه تم توقيع بروتوكول لتعليم اللغة العربية لأبناء الجيل الثاني والثالث للجاليات المصرية بالخارج مجانا لتأكيد الهوية المصرية والعربية. 
 
وأضافت أنه تم تأليف 12 منهجا للدول العربية بالإضافة لتأليف منهج اللغة العربية والتربية الدينية للنظام التعليمي الجديد ،بالإضافة لتطوير المناهح التفاعلية، كما تم تغذية تابلت الثانوية العامة الجديدة بمناهج اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا ، بالإضافة لتغذية بنك المعرفة بمناهج الصفوف الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتي الثالث الاعدادي بشكل تفاعلي. 
 
وتابعت أن الهدف من تدريب معلمي الفصل علي طريقة جديدة للتعايش وتقبل الآخر وتقبل الاختلافات في إطار منهجية الوزارة، وقالت أن المؤسسة فازت بمسابقة تأليف مناهج الطاقة المتجددة وتدريب الطلاب والمعلمين لمدة 5سنوات، بالإضافة لتنفيذ مبادرة مصنع داخل المدرسة، وأكدت إبراهيم أن الوزارة قننت ترخيص الكتب الخارجية ومنح دور النشر الملتزمة بالأطر العامة للوزارة لتقديم المناهج الجديدة. 
 
 
 
 
 
 

 

 


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