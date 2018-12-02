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نبيلة مكرم: هدفنا ربط أولادنا فى الخارج بوطنهم بتوفير أفلام كرتونية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:34 م
نبيلة مكرم: هدفنا ربط أولادنا فى الخارج بوطنهم بتوفير أفلام كرتونية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب محمود طه حسين
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن هدف وزارة الهجرة ليس التواصل فقط مع المصريين فى الخارج أو الهجرة غير الشرعية ولكن الهدف الأسمى هو تغذية الانتماء والولاء لدى المصريين فى الخارج رغم أنهم لديهم انتماء كبير لوطنهم مصر.
 
وأضافت نبيلة مكرم خلال حلقة نقاشية خلال احتفال نهضة مصر بمرور 80 عاما  أنه تم توقيع برتوكول مع نهضة مصر هو اتكلم مصرى" للعودة للهوية المصرية، مشيرة إلى أن ان هناك مرحلة تنفيذية من خلال توفير افلام كرتونية توضع على موقع الوزارة، موضحة أن الأفلام هى عبارة عن رسالة لأولادنا فى الخارج لتعريفهم وربطهم بالوطن والهوية المصرية من خلال المشروعات القومية منها العاصمة الإدارية والتفريعة الجديدة لقناة السويس.
 
وأوضحت أن لأولياء الأمور فى الخارج دور كبير فى تعريف أبنائهم بوطنهم من خلال الحديث عن بلادهم. 
 
 

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