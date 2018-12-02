نائب رئيس جامعة القاهرة: استحداث لائحة جديدة لكلية الآثار مؤخرا

وائل ربيعى

قالت الدكتور هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن كلية الآثار نجحت فى إصدار لائحة جديدة لها، والحصول على الجودة بفضل العمل الجماعى لصالح الكلية، موضحة أنه تم استحداث لجنة خاصة "قطاع الآثار" بالمجلس الأعلى للجامعات لأن عمداء الآثار كانوا جزء من قطاع كليات الآداب.

وأضافت خلال المؤتمر السادس الآثار والتراث، الأصالة والتحديات بكلية الآثار جامعة القاهرة، اليوم الأحد، أن إدارة الكلية الجديدة تقوم على التعاون مع الجميع لتحقيق أهدافها، وأن طلاب الكلية نجحوا فى الفوز بمنصب أمين لجنة الجوالة باتحاد طلاب الجامعة، كما فاز الطالب محمود صلاح بمنصب عضو ممثل من ذوى الاحتياجات الخاصة بهذه الانتخابات الأخيرة على مستوى الجامعة.