معيط: الاقتصاد المصرى أمتص الصدمات العالمية وحقق مستهدفاته

كتب : مصطفي عبد التواب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر استطاعت تحقيق مستهدفات الربع الأول، كما خططت الحكومة المصرية، مشيرًا إلي أن الاقتصاد المصرى امتص الصدمات العالمية التي أثرت سلبا علي الاقتصاد فى دول كثيرة، ومن بينها أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع سعر الفائدة وارتفاع برميل النفط والحرب التجارية، لكن الاقتصاد حقق مستهدفاته بالرغم من هذه الصدمات.

وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر الوزارة الآن، أن الإصلاح الاقتصادى جعل مصر قادرة علي امتصاص صدمات مثل التي حدثت، ومن المتوقع أن يكون 2019 عام أفضل، نظرًا لتراجع أسعار برميل النفط واستقرار أسعار الفائدة في السوق المصرى، وكذلك استقرار الاحتياطى الأجنبى لمصر.