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مطار القاهرة: إنهاء كافة الاستعدادات بأرض المهبط لمواجهة التقلبات الجوية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:35 ص
مطار القاهرة: إنهاء كافة الاستعدادات بأرض المهبط لمواجهة التقلبات الجوية مطار القاهرة الدولى
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولى، جاهزية المطار تماما لاستقبال موجات الشتاء، والانتهاء من كافة الاستعدادات، لمواجهة التقلبات الجوية، واحتمالية سقوط الامطار،وذلك بتجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياة من على أرض المهبط، فى حين تم تجهيز لجنة السرعة للتدخل السريع والتعامل مع الموجات الطارئه، بالإضافة إلى جاهزية كافة سيارات الإرشاد على المهبط لاستخدامها فى أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة التى قد تشهدها البلاد خلال الشتاء. 
 
 
وأضافت المصادر، أنه يتم التنسيق الكلى والمتابعة باستمرار بين قطاع العمليات والقطاع الهندسى بالمطار، لمراجعة كافة جاهزية المعدات على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل فى الأوقات الطارئه، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة أيضا فى أوقات تدهور الرؤية فوق المطار. 
 
 
وأشارت المصادر، إلى أنه يتم تجنيب كافة المعدات على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم إنزلاق أى منها فى أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على كافة العاملين على المهبط من الالتزام بارتداء الجواكيت الفسفورية لسهولة الرؤية فى أوقات الضباب.
 
 

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