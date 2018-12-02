مصر للطيران الناقل الرسمى لمعرض السلاح "ايديكس 2018"

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، بدورها الناقل الرسمى لمعرض السلاح "ايديكس 2018"، الذى سينعقد في القاهرة لأول مرة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2018، تنظمه وزارة الإنتاج الحربى تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة «كلاريون العالمية» التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولى، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فعالية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.