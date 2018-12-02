مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى عامل مصرعه وأصيب شخص آخر فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادي النطرون بالبحيرة ، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 111 طريق الخدمات إتجاه القاهره دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سياره نقل قيادة محمد ع ع 33 سنة سائق ومقيم خورشيد الإسكندرية، وسياره ملاكى قيادة أحمد ط ف 25 سنة سائق ومقيم بمدينة دمنهور .

أثناء سير السياره الثانيه بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى حال توقفها بأقصى جانب الطريق، حيث أسفر الحادث عن وفـاة مرافق قائد السيارة الثانية محمد م م 36 سنة عامل ومقيم بمدينة دمنهور، وكذا إصابة قائدها المذكور بسحجات وكدمات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، والمصاب لذات المستشفى للعلاج وغادرها عقب إسعافه.

من ناحية أخرى، تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير من المستشفى العام بوصول " ف ر ع" 18 سنة مزارع ومقيم قرية زاوية صقر دائرة المركز مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومه ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندريه لإستكمال العلاج .

بسؤال والده ومقيم بذات الناحيه قرر بتناول نجله المذكور لسائل مُبيد حشري بطريق الخطأ إعتقاداً أنه مياه للشرب مما أدى لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .