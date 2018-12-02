محمد بن راشد عن اليوم الوطنى الـ47: تتوحد فيه القلوب على عشق الإمارات "صور"

كتب هيثم سلامة

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، باليوم الوطنى الـ 47، مشيرا إلى أنه يوم تتوحد فيه القلوب على عشق الإمارات، والدعاء بالرحمة للمؤسس والبانى والقائد للشيخ زايد بن سلطان.





وقال محمد بن راشد:"ترأست اليوم بحضور أخى محمد بن زايد اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد،وحضرت احتفالات الدولة بيومها الوطني الـ٤٧".





وأضاف:"يوم مجيد من أيام الامارات..تتوحد القلوب على عشق تراب الامارات.. وتتوحد الجهود لرفعة علم الامارات..ويتوحد الدعاء بالرحمة على زايد بن سلطان ..المؤسس والباني والقدوة والقائد".







محمد بن راشد

وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.