محافظ كفر الشيخ يتابع مبادرة الرئيس ويفتتح بنك دم ووحدة غسيل كلوى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، عدداً من منافذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "100مليون صحة"، بمدينة فوة، مشيداً بالتواجد الكبير من المواطنين، مطالباً الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المستهدفين من المبادرة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورعمرو النحاس، وكيل المديرية، والدكتور طارق الشربيني، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور إبراهيم السعداوي، مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، والدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوة المركزى، وعدد من قيادات مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وبحضور أعضاء مجلس النواب، الدكتورة هالة أبو السعد، وفتحي الشرقاوي، وعلاء سلام، وعدد من التنفذين.

وافتتح محافظ كفر الشيخ بنك دم فوة التجميعي الجديد، والذي تم إنشاؤه بناء على بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية "إدارة بنوك الدم"، وجمعية الصحوة المصرية بمركز فوة.

كمات افتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى فوة المركزى، وكرم المحافظ الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة بنوك الدم، للجهد فى تطوير بنوك الدم مستشفيات محافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوة المركزى، والدكتور محمد الطوخى نمدير بنك دم مستشفى فوة.