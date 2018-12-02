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محافظ دمياط: موافقة وزارة الزراعة على إقامة لوحة توزيع كهرباء بالسنانية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:48 م
محافظ دمياط: موافقة وزارة الزراعة على إقامة لوحة توزيع كهرباء بالسنانية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى وعبده عبد البارى
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نجاح مساعى المحافظة فى الحصول على موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة لوحة توزيع كهرباء على قطعة أرض بمساحة 260.74م بحوض العشرى ناحية السنانية بمركز دمياط.

وحيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم 1983/116م وينطبق بشأنه الشروط الوارده بالقرار الوزارى 2016/615م، وردت الموافقة من وزارة الزراعة، وذلك بعد انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح شركة كهرباء دمياط وفقا للقواعد والقوانين المنظمة.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة جمعية الإسكان لموظفى هيئة ومديرية الأوقاف بمحافظة دمياط اليوم، نتيجة الفرز، تحت إشراف أحمد حلمى ومحمد عباس، عن هيئة التعاونيات، وياسر رمضان عن الاتحاد التعاونى.

حيث أجريت الانتخابات على 5 مقاعد شاغرة بينها 4 مقاعد تم إسقاط عضويتهم، بينهم أحمد السرى الرئيس السابق للجمعية، وعضو مستقبل وطن .

حيث أسفرت الانتخابات عن فوز قائمة المحاسب طلعت رزق مديرعام الشئون المالية والإدارية بهيئة الأوقاف سابقا، بإكتساح ومعه المحاسب محمد السعيد رحمة مدير عام بالشئون المالية والإدارية سابقا والمهندس مجدى إبراهيم مدير عام هيئة الأوقاف الحالي والمهندس محمد إبراهيم صيام مفتش الأملاك بهيئة الأوقاف والمهندس محمد صلاح سيد رئيس الملكية العقارية بهيئة الأوقافبالمحافظة .

وشهدت الانتخابات التى شهدها نادى الزراعيين بمدينة دمياط سخونة غير مسبوقة، حيث أدلى 151 عضوا بأصواتهم .


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