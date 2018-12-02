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محافظ القليوبية يشهد حفل ختام فعاليات دورة "ابدأ مشروعك" بنقابة المهندسين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:32 م
محافظ القليوبية يشهد حفل ختام فعاليات دورة "ابدأ مشروعك" بنقابة المهندسين الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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اختتمت نقابة المهندسين بالقليوبية، مساء اليوم، فعاليات دورة "ابدأ مشروعك" التى نظمتها النقابة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، والتى بدأت السبت قبل الماضى وانتهت أمس، والتى جرى خلالها تدريب وتثقيف عدد 25 مهندسا ومهندسة على كيفية عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وشهد حفل الختام إهداء المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، درع النقابة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس حمدى مطر رئيس جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية.

 وأكد "مجاهد"، أن هذه الدورة تأتى إيمانا بدور النقابة فى حل مشكلة البطالة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى نواة الاقتصاد المصرى.

 حضر ختام الفعاليات المهندس مينا نظمى أمين نقابة المهندسين بالقليوبية وأعضاء مجلس النقابة وائل ماجد عن الصندوق الاجتماعى للتنمية.

 

 


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