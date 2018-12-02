محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع المنطقة اللوجستية بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم إجتماعا موسعا مع كافة المعنيين بتنفيذ مشروع المنطقة اللوجيتسية للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع وإزالة أى معوقات تواجه المشروع بحضور المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرن بروجلوبال للاستثمار والمهندس شريف يونس مدير الشركة وسمير حنا المدير التنفيذى للشركة ومايكل كرم مدير المشروع.

وبدأ الاجتماع بالتعرف على الموقف التنفيذى لتوصيل الغاز إلى المنطقة اللوجيستية حيث أفاد مسئول شركة الغاز بالغربية أنه تم معاينة مسار خط الغاز الخارجى وتم عمل معاينة للمسارات الداخلية للغاز وجارى إستكمال التراخيص اللازمة للبدء فى تنفيذ الأعمال، ووجه محافظ الغربية بالإسراع فى إستخراج التراخيص ووضع جدول زمنى محدد للإنتهاء من توصيل الغاز للمنطقة على أن تتم المقايسة المالية النهائية خلال أسبوعين.

كما إستعرض محافظ الغربية الموقف التنفييذى لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمنطقة حيث أفاد مسئول الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بأنه تم تنفيذ محطة رفع بالمنطقة بالإضافة إلى شبكة المياه الداخلية بتكلفة 26 مليون جنية ومتبقى 4 مليون جنية لتوفير محولات الكهرباء بالمحطة وذلك لعمل إختبارات الشبكة بالمنطقة.

وفى هذا السياق أكد محافظ الغربية على توفير كميات المياه الكافية وفق الطاقة الإستيعابية للمنطقة اللوجيستية ودراسة توفير البدائل فى حالة عدم إمكانية توفير المياه الكافية للمشروع.

وخلال الإجتماع إستعرض محافظ الغربية الموقف التنفيذى لتوصيل الكهرباء للمحطة حيث أكد المحافظ على إختيار مسارات لخط الكهرباء الذى يبلغ قدرته 8 ميجا وات بعيداً عن الطرق الأسفلتية وذلك لسرعة إنجاز الأعمال وتقليل تكلفة رد الشيء لأصلة.

وأفادت شركة الإتصالات بالجاهزية التامة لتنفيذ ما يخصها فى المشروع طبقاً للمخطط الزمني.

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لنسب تنفيذ مشروع المنطقة اللوجيستية بطنطا الذى تقدر تكلفته الإستثمارية بـ 6 مليار جنية على مساحة 82 فدان والذى سيضم عدد من المناطق الصناعية والإستثمارية واللوجيستية التى تخدم محافظة الغربية والمحافظات المجاورة ويوفر أكثر من50 ألف فرصة عمل.