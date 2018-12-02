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محافظ الدقهلية لمديرى الإدارات بنبروه: لا تعطلوا مصالح المواطنين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:28 م
محافظ الدقهلية لمديرى الإدارات بنبروه: لا تعطلوا مصالح المواطنين محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأحد إجتماعا مع عدد من مديري الإدارات بمركز ومدينة نبروه في مقر مجلس المدينة بحضور اللواء حسام حموده رئيس مركز ومدينة نبروه.

وشدد شاروبيم علي ضرورة وجود وحدة للمتغيرات المكانية في المركز لسرعة رصد المخالفات في البناء أو التعديات علي املاك الدولة .

 

وأكد محافظ الدقهلية علي أهمية الإسراع في تقنين أوضاع المواطنين الذين تقدموا للمركز بطلباتهم وعددهم 110 مواطنا وقاموا بدفع رسوم المعاينة المقررة قبل الموعد النهائي لإغلاق الباب في 27 سبتمبر الماضي منتقدا بطء الأداء وعدم توفيق الأوضاع بحجة تأخير مسئولي هيئة المساحة في مراجعة المساحات المراد تقنين أوضاعها .

 

وطلب شاروبيم من رئيس المدينة الاتصال المستمر بمسئولي المساحة لسرعة مراجعة الموقف النهائي للأراضي حتي لا تضيع علي الدولة امولا يدفعها المواطنين ويتم استثمارها في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من مياه الشرب والصرف الصحي وإنارة وطرق، بالإضافة إلي خدمات التعليم والصحة، وقال شاروبيم سنتصل بأي مسئول حتى رئيس الوزراء للإسراع في تلبية طلبات المواطنين .

 

وأعرب محافظ الدقهلية عن عدم رضاه عن حالة الشوراع التي شاهدها وقال زرت نبروه مرتين وفي كل مرة أبدي عدم الرضا عما أراه واحصل علي وعد بتحسين الأوضاع وهو مالم يتحقق.

 

 


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