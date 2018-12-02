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محافظ الدقهلية لأهالى نبروه: "لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:24 م
محافظ الدقهلية لأهالى نبروه: "لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين" الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اللقاء الجماهيري الذي عقد بنادي نبروه الرياضي بحضور رمضان شوربه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية واللواء حسام حموده رئيس مركز ومدينة نبروه وأحمد المسيري رئيس نادي نبروه والقمص يؤنس بطرس راعي كنيسة مريم العذراء بنبروه وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال شاروبيم: "إنني بينكم اليوم للمره الثانية في مدينة نبروه التي تتميز بأنها مدينة تجارية وصناعية وأول مرة أزور النادي الذي يحتل مكانة متميزة لدي أبناء نبروه".
 
وكرر المحافظ تأكيده علي عدم رضاه عن مستوى شوارع المدينة والرصف وملف النظافة وقال:" لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين لكن علينا أن نتعاون جميعاً للنهوض بمدينة نبروه وقراها".
 
وأشاد المحافظ بتاريخ النادي الذي قدم عدد كبير من اللاعبين للأندية الكبري والذين حققوا شهرة كبيرة حيث قال :"لديكم في نبروه مجتمع مدني نشيط وفاعل يستطيع المساهمة في إقامة منشآت استثمارية تحقق عوائد للنادي وللمستثمرين في وقت واحد".
 
وطالب شاروبيم رجال الأعمال بتقديم الدعم المادي للنادي في مختلف الانشطة وكذلك للمدينة كما أعرب عن سعادته بالإشادة التي تلقاها رئيس المدينة من المواطنين الذين طالبوا باستمراره لأعوام قادمة.
 
وأكد علي ثقته في رئيس المدينه وطالب أبناءها بالتعاون معه لرفع مستوى المدينة والقري التابعة لها.
 
 
 
 
 
 

 


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