محافظ الاسكندرية: أكثر من 2500 حالة تقدموا لتقنين أراضيهم

أكد الدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا ، مشيرا إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات.
وأوضح أنه حال قيام الدولة بتقنين تلك الأراضي سيحصل المواطنين على سندات الملكية ما يساهم في حدوث نقلة للمستقبل، لافتا إلى أن أكثر من 2500 حالة تقدموا لتقنين أراضيهم، وهم الآن في مراحل مختلفة مابين الفحص والمعاينة ومراحل السداد والتعاقد .
وفِي هذا الصدد عقدت محافظة الإسكندرية اليوم اجتماعا بلجنة تقنين أراضي الدولة بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللوا أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ومسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء، لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه استعدادا لتحديد أسعار تلك الأراضي لاستيفاء حقوق الدولة .
وخلال الاجتماع تم التأكيد على انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضي والانتهاء من اجراءاتها ومعاينة كافة الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها وكذا تفعيل وتشغيل وحدة المتغيرات المكانية في المحافظة والأحياء ، فضلا عن قيام الأحياء بإعداد تقرير عاجل خلال الـ3 أيام القادمة وتسجيل آخر الأرقام وحصر الأراضي التي تم معاينتها أو فحصها لتحديث كافة البيانات الخاصة بتقنين الأراضي بالأسكندرية، وكذا ضرورة التعاون بين كافة الجهات وعدم السماح بالتقصير من أي جهة، نظرا لأهمية هذا الملف والعمل على عودة هيبة الدولة .
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