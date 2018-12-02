محافظ الاسكندرية: أكثر من 2500 حالة تقدموا لتقنين أراضيهم

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا ، مشيرا إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات.

وأوضح أنه حال قيام الدولة بتقنين تلك الأراضي سيحصل المواطنين على سندات الملكية ما يساهم في حدوث نقلة للمستقبل، لافتا إلى أن أكثر من 2500 حالة تقدموا لتقنين أراضيهم، وهم الآن في مراحل مختلفة مابين الفحص والمعاينة ومراحل السداد والتعاقد .