كندا تعيد تقييم وجودها فى كوبا بعد إصابة دبلوماسييها بأعراض غامضة

أ ف ب

سترسل كندا الأسبوع القادم وفداً رسمياً إلى كوبا بهدف إعادة تقييم وجودها فى هذه الجزيرة، بعد تزايد أعراض غامضة لدى دبلوماسييها، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكندية لوكالة فرانس برس السبت.

وأعلنت أوتاوا الخميس أن موظفاً كندياً إضافياً فى كوبا هو الثالث عشر يعانى من آلام الرأس نفسها التى شعر بها دبلوماسيون كنديون منذ العام 2017 على غرار 25 دبلوماسياً أمريكياً وعائلاتهم منذ أواخر العام 2016.

ويصف جميعهم الأعراض نفسها: دوار وصداع نصفى شديد وطنين فى الأذنين ومشاكل بصرية. لكن حتى الآن، لم تفسر كندا ولا الولايات المتحدة أوجاع الرأس الغريبة هذه.

وقال متحدث باسم الخارجية الكندية ريتشارد ووكر لفرانس برس إن "وفداً من كبار الدبلوماسيين سيتوجه إلى كوبا الأسبوع المقبل لدراسة عمليات كندا الحالية وتحديد بأي طريقة يمكننا تخفيف المخاطر التي يواجهها موظفونا الدبلوماسيون".

وأضاف "نعتبر أن كل الخيارات ممكنة"، لكنه رفض "التكهن بالخيارات التي سيتم اتخاذها".