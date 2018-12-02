قافلة سلع غذائية بقرية بأسعار مخفضة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع المهندس علي عبد الستار سيد أحمد ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،قافلة محاربة الغلاء إلى قرية دقميره التابعة لمركز كفر الشيخ ، تنفيذاً لتليمات الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ ، باستمرار أعمال قوافل محاربة الغلاء بقرى المحافظة ، تيسيراً على المواطنين ، وتشجيع شباب مؤسسة التنمية المستدامة بكفر الشيخ ، للمساهمة بشكل كبير في تلك القوافل ، ومساعدة المواطنين في الحصول على المواد الغذائية والسلع التموينية بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي..

قال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه أطمأن على توافر جميع السلع الغذائية والتموينية ، والأسماك واللحوم المجمدة ، بأسعار مخفضة للمواطنين، فتم توفي. كيلو السكر بسعر 7.5 جنيه ، وكيلو السمك الروسي بسعر 36 جنيه ، وكيلو العدس بسعر 12 جنيه ، وكيلو الأرز بسعر 6 جنيه ، وبدأت أسعار الزيوت بسعر 12 جنيه ، وكيلو علبة الجبن "فيتا" 20 جنيه ، وكيلو الطماطم بسعر 2.5 جنيه ، بجانب توافر جميع المنظفات بأسعار مخفضة. … وصرح رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، أن تلك القوافل مستمرة لخدمة جميع المواطنين بقرى مركز كفر الشيخ ، والتيسير عليهم في شراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

فيما تمكنت إدارة الدواجن التابعة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة بكفر الشيخ، من اكتشاف بؤرة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور بإحدى قرى مركز البرلس، بعد ثبوت إيجابية العينة للمرض، وتبين أن البؤرة بها 25 دجاجة، وتم اعدمهم بالطريقة العلمية.

وقال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام البيطرى بمحافظة كفر الشيح إن فرق التدخل السريع التابعة لإدارة الدواجن، أعدمت 25 دجاجة بمنزل أحد المواطنين بقرية بلوش التابعة لمركز البرلس، بعد ظهور ايجابية عينة لمرض أنفلونزا الطيور، عقب اكتشافها من فريق المتابعة الميدانية بالطب البيطري، مؤكداً أن سبب الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور، أسراب الطيور المهاجرة القادمة من المناطق الباردة، خلال رحلتها بفصل الشتاء،هذه الأيام كل عام، وتمر ببحيرة البرلس والمناطق الشمالية للمحافظة بمطوبس وبلطيم والبرلس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيح أن فرق التحصين بالمديرية، قامت بعمل نصف دائرة قطرها 9 كيلومترات من مكان الإصابة التى تم تحديدها، وحصنت كل الدواجن فى المنطقة المحيطة ببؤرة المرض وفى جميع الاتجاهات بشكل دائرى ، مؤكداً أنه لا توجد حالات نفوق للدواجن، سواء فى سنتر البؤرة أو خارجها، وأنه تم إعدام الطيور فى منزل "البؤرة" للوقاية والتطهير، داعيًا المواطنين لتحصين الطيور بصفة منتظمة والكشف عليها فى الوحدات البيطرية بالاشتراك مع الصحة والبيئة ، مشيراً إلى أنه تتم متابعة البؤرة لمدة 21 يوماً، وعند إصابة أى داواجن بالمرض سيتم الإعلان عنها

وأكد مدير عام الطب البيطرى ، جارى تحصين الطيور من الفيروس، بشكل مستمر، وخاصة فى فصل الشتاء الذى يعتبر ذروة ظهور المرض، داعيًا المواطنين والأطباء لعدم الإفراط فى إعطاء المضادات الحيوية.