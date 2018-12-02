فيديو وصور.. مجلس مدينة إسنا يزيل 180 حالة تعدى بقرى طفنيس وكومير وسطيح

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، من حملات إزالة التعديات على على الأراضى الزراعية فى قرى طفنيس وسطيح التابعين لقرية كيمان المطاعنة، وقرية كومير، وأسفرت الحملات عن إزالة 180 حالة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود تلك الحملات فى قريتى طفنيس وسطيح عن إزالة 110 حالة تعدى بينهم 11 حالة تعدى فى المهد، وفى قرية كومير أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة 55 حالة إزالة بقرار و15 حالة إزالة فى المهد، بإجمالى 70 حالة إزالة تعدي.

وشارك فى الحملة كل من حجازى النحاس، ويوسف جلال نائبا المركز، وشعبان عباس نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد أبو الوفا بسطاوى مفتش فرقة إسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويأتى ذلك فى اطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



حملات ازالة التعديات بمدينة اسنا جنوبي الاقصر

جانب من حملات ازالة التعديات باسنا

أداء الصلاة خلال حملات ازالة التعديات جنوب الاقصر

قيادات الحملات خلال متابعة الازالات بقرى اسنا

جانب من ازالة التعديات جنوبى الاقصر

أعمال حملات ازالة التعديات باسنا