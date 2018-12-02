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فيديو.. محافظ كفر الشيخ يضبط مغسلة سيارات مخالفة ويغرم صاحبها 3 آلاف جنيه

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:55 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ يضبط مغسلة سيارات مخالفة ويغرم صاحبها 3 آلاف جنيه الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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قام الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، بضبط مغسلة سيارات مخالفة على طريق منشأة قبريط بفوه، مكلفاً بتنفيذ للإزالة الفورية وتطبيق غرامة قدرها 3 آلاف جنيه ضد صاحب المغسلة، ومصادرة المعدات المستخدمة في الغسيل، وتحصيل غرامة فورية من السيارات الموجودة بالمغسلة، وإحالة رئيس قرية قبريط المختص للتحقيق لتقصيره في تنفيذ قرار الإزالة الصادر ضد المغسلة.
 
 
 
كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، بتنفيذ الإزالة الفورية اليوم والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة الإجراءات ضد "م.ع.أ" صاحب مغسلة السيارات المخالفة، وذلك لاستخدامه مياه الشرب في غسيل السيارات، بالإضافة إلى إنشاء مغسلة بالمخالفة للقانون.
 
جاء ذلك بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحي الشرقاوي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.
 
 
 

 


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