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فيديو.. محافظ كفر الشيخ يحيل لجنة استلام طريقى فوه وأبوطرطور للتحقيق

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:07 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ يحيل لجنة استلام طريقى فوه وأبوطرطور للتحقيق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، لجنة استلام طريق "فوه أبودراز" وطريق "أبوطرطور قبريط" للتحقيق، لعدم مطابقة هذه الطرق للمواصفات الفنية، مع تكليف اللجنة الإشرافية بأخذ عينات عشوائية من هذه الطرق وتحليلها تحت إشرافه شخصياً.
 
وأمر محافظ كفرالشيخ، بإعادة رصف هذه الطرق بطبقة جديدة على نفقة المقاول مع إصلاح مواقع الهبوط، وإيقاف صرف المستخلصات المالية له لحين الانتهاء من أعمال رصف هذه الطرق والاستلام طبقاً للمواصفات، وذلك بحضور عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير المعامل، وعدد من القيادات التنفيذية.
 
يذكر انه تم رصف طرق فوه أبودراز وأبوطرطور قبريط بخطة مديرية الطرق للعام المالى 2018/2019م.
 
من جانب آخر، افتتح محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مدرسة الزوامل للتعليم الأساسي بفوه بتكلفة 4.4 مليون جنيه، بادارة فوه التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس، وزرع الأشجار بالمدرسة ورواها بالمياه. 
 
جاء ذلك بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحي الشرقاوي، أعضاء مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس وفائى الشناوى، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.
 
وقال محافظ كفرالشيخ، انه تم افتتاح مدرسة الزوامل للتعليم الأساسي بإدارة فوه التعليمية بتكلفة 4 مليون و453 ألف و703جنيه على مساحة 1467.58م2_أرضى + 4 طوابق بعدد فصول 11 فصل تعليم أساسى، بكثافة 32 طالباً بالفصل، بمدة تنفيذ 6 أشهر ،لافتاً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذاُ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي الأعمال التي قامت الهيئة بتنفيذها الفترة الأخيرة بلغت 104 مدرسة و2 إدارة تعليمية و3 وحدات صحية، بتكلفة إجمالية 610 مليون 256 ألف و 524 جنيه، بإجمالي عدد مباني 117 مبنى، بإجمالي عدد فصول 1429 فصل، تم إنجاز 93 مدرسة بإجمالي عدد مباني 105 مبنى، بإجمالي عدد فصول 1265 فصل، وعدد المدارس الجاري العمل بها 11 مدرسة بإجمالي عدد مباني 12 مبنى، بإجمالي عدد فصول 164 فصل، بإجمالي 109 مشروع ضمن خطة  2017/ 2018 م، بالإضافة الى أن عدد المدارس 67 مدرسة وإدارة تعليمية، بتكلفة إجمالية 112 مليون 970 ألف و 609 جنيه، بإجمالي عدد مباني 69 مبنى، بإجمالي عدد فصول 948 فصل، وعدد المدارس الجاري العمل بها 17 مدرسة بإجمالي عدد مباني 20 مبنى، بإجمالي عدد فصول 236 فصل، وجارى إسناد 12 مدرسة بإجمالي عدد مباني 12 مبنى، بإجمالي عدد فصول 179 فصل، تم تجهيز 31 مدرسة ولم يتم الإعلان عن طرحها بإجمالي عدد مباني 31 مبنى، بإجمالي عدد فصول 430 فصل، وتم تجهيز 3 مدارس يابانية تم تجهيزها للطرح ولم يتم الإعلان عنها بعدد مباني 3 مبانى، بإجمالي عدد فصول 50 فصل، كما تم تجهيز 4 مدارس لطرحها بإجمالي عدد مباني 4 مبانى، بإجمالي عدد فصول 52 فصل، بإجمالي 68 مشروع ضمن خطة  2018/ 2019م، مشيراً أنه يوجد 52 حي وقرية من المناطق الأشد إحتياجاً بالمحافظة تحتاج الى توفير 71  موقع أرض لتوفير فصول إضافية بإجمالي 1446 فصل.  
 
 
وأكد أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من اولى اولوياتنا، ونعمل مع كافة الاجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.
 
 
 
 

 


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